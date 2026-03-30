Nella provincia di Modena, l’utilizzo dell’elisoccorso del 118 è diventato sempre più frequente, facendo di questa area la regione con il maggior numero di interventi. Dal 14 giugno 1986, quando è stata attivata la prima base regionale di elisoccorso presso un ospedale di Bologna, sono trascorsi quarant’anni. Il servizio si è consolidato come elemento centrale nell’emergenza sanitaria locale.

Continua a crescere, in Emilia-Romagna, il servizio di elisoccorso: nel 2025 quasi 3.000 pazienti soccorsi e oltre 100mila minuti di volo effettuati. Un documentario dsui 40 anni del servizio Da quel 14 giugno 1986, quando all’Ospedale Maggiore di Bologna fu attivata la prima base di elisoccorso regionale, sono passati quarant’anni. In poco tempo le basi aumentarono: nel 1987 se ne aggiunse una all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel 1988 all’Ospedale Maggiore di Parma, nel 2000 a Pavullo nel Frignano con un elicottero per la prima volta dotato di verricello per fare intervenire i sanitari anche dove non è possibile atterrare. Quarant’anni che hanno visto rafforzarsi e crescere, in Emilia-Romagna, un servizio di fondamentale importanza: l’emergenza in elisoccorso del 118. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Elisoccorso del 118, Modena prima provincia per utilizzo. Servizio sempre più centrale

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