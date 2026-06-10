Il Serpentine Pavilion 2026 a Londra sarà caratterizzato da un muro ondulato che richiama i giardini inglesi. La struttura utilizza una tecnica antica, rivisitata da Lanza Atelier, uno studio fondato da Isabel Abascal e Alessandro Arienzo. La scelta dello studio è stata fatta dalla Serpentine Gallery per questa edizione. La costruzione si ispira alle caratteristiche paesaggistiche tipiche dei giardini inglesi, con un design che richiama le pendenze e le linee naturali.

Si ispira ai giardini inglesi e ci parla di una tecnica antica, che torna attuale grazie a Lanza Atelier, fondato da Isabel Abascal e Alessandro Arienzo, lo studio scelto dalla Serpentine Gallery per l’edizione Serpentine Pavilion del 2026. L’evento si tiene ogni estate a Londra, ed è uno dei più importanti a Kensington Gardens. E questa è una edizione a dir poco speciale, considerando che si festeggiano i venticinque anni dalla nascita del progetto, Cos’è il Serpentine Pavilion e perché è uno degli eventi più attesi dell’estate londinese. A inaugurare la tradizione, nel 2000, era stata Zaha Hadid. Suo il motto che l’ha accompagnata tutta la vita: “La sperimentazione non dovrebbe mai finire”. Dopo di lei, una sfilata di grandi nomi dell’architettura mondiale, e negli ultimi anni un’apertura sempre più decisa verso voci giovani. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Serpentine Pavilion 2026 a Londra, il muro ondulato s’ispira ai giardini inglesi

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The SerpentinePavilion 2026: the social value of building

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