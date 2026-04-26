Lo spettacolo Le due inglesi Ctb si ispira al film di Truffaut

Il Centro teatrale bresciano presenta lo spettacolo “Le due inglesi”, tratto dal film di François Truffaut, considerato il suo ultimo lavoro. La rappresentazione porta sul palco la narrazione del film, adattandola alla scena teatrale. Lo spettacolo è stato prodotto e messo in scena dal centro teatrale locale, che ha scelto questa opera per la sua trasposizione dal cinema al teatro.

Dal cinema al teatro: il Centro teatrale bresciano porta in scena “Le due inglesi“, ispirato al film testamento artistico di François Truffaut. Produzione del Ctb, lo spettacolo sarà al Teatro Mina Mezzadri di Brescia dal 28 aprile al 3 maggio, tutti i giorni alle ore 20.30, la domenica alle 15.30. Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Henri-Pierre Roché, copyright Editions Gallimard - Paris, nella traduzione di Ena Marchi, con la drammaturgia e regia di Paolo Bignamini, con Stefano Annoni, Leda Kreider, Maria Laura Palmeri in scena. Le due inglesi è stato definito il film “maledetto“ di Truffaut: tratto dal romanzo epistolare Le due inglesi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo spettacolo “Le due inglesi“. Ctb si ispira al film di Truffaut Notizie correlate Tutti a teatro. Film di Bergman ispira lo showProsegue stasera alle ore 21 al Teatro Vittoria Manzoni di Massarosa la rassegna “Tutti a Teatro!”, curata dal Comitato Provinciale Lucca della... I due film di ‘Kill Bill’ in un unico grande spettacolo al cinema!Cosa direste se Kill Bill tornasse al cinema in versione restaurata 4k? E se anziché proiettare i due volumi separati fosse proiettato un unico... Panoramica sull’argomento Si parla di: Lo spettacolo Le due inglesi. Ctb si ispira al film di Truffaut; CTB – Le due inglesi. Lo spettacolo Le due inglesi. Ctb si ispira al film di TruffautDal cinema al teatro: il Centro teatrale bresciano porta in scena Le due inglesi, ispirato al film testamento artistico ... ilgiorno.it