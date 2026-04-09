Giardini&Terrazzi | il mercatino di piante e fiori artigianato e vintage ai Giardini Margherita

Dal 8 al 10 maggio e ancora dal 11 al 13 settembre 2026, i Giardini Margherita di Bologna ospiteranno la manifestazione Giardini&Terrazzi. L’evento si concentra su piante, fiori, artigianato e oggetti vintage, offrendo ai visitatori diverse esposizioni e bancarelle. La manifestazione si svolge in due periodi distinti e si rivolge a chi desidera vivere all’aria aperta tra verde, creazioni artigianali e prodotti di carattere vintage.

Giardini&Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde ed al vivere all’aria aperta, torna nuovamente al Parco dei Giardini Margherita di Bologna in due momenti distinti: 8-9-10 maggio (e poi ancora a fine eststate: 11-12-13 settembre 2026). Saranno oltre 240 espositori tra produttori e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini MargheritaTerminate alcune opere di manutenzione straordinaria dei Giardini Merluzzo, prenderanno il via i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita. Lupo avvistato vicino ai Giardini Margherita a BolognaBologna, 14 febbraio 2026 – Continuano a Bologna gli avvistamenti di lupi nelle vicinanze della città. Si parla di: Giardini & Terrazzi 2026, garden show e mostra mercato. Torna ’Giardini e Terrazzi’: l’evento dedicato al verde. Boom di espositoriBologna, 6 maggio 2025 – Nella Giornata Mondiale dei Colori, in piazza XX settembre si è svolta la presentazione della 31ª edizione dell’evento ’Giardini & Terrazzi’, in programma da venerdì 9 a ... ilrestodelcarlino.it Bologna, ai Giardini Margherita ritorna «Giardini e Terrazzi»: 170 espositori e due iniziative specialiLe rose, contemporanee e antiche, restano le grandi protagoniste. Ma l’edizione settembrina di una delle manifestazioni più frequentate dai bolognesi, «Giardini & Terrazze», fino a domenica ai ... corrieredibologna.corriere.it