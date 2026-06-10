Serie A | stop alle trasferte per Juve e Toro per 10 giornate

La Juventus e il Torino non potranno disputare trasferte per 10 giornate di campionato. Sono state escluse alcune categorie di residenti dall’acquisto dei biglietti per le partite in casa. Il controllo dei database dei biglietti sarà utilizzato per verificare l’identità dei partecipanti e migliorare la sicurezza territoriale.

Chi sono i residenti esclusi dalla vendita dei biglietti?. Come influirà il controllo dei database sulla sicurezza territoriale?. Quali amichevoli estive rischiano di subire il blocco?. Perché i prefetti devono coordinare ogni singola partita?.? In Breve Divieto settori ospiti e vendita biglietti fino al 3 novembre 2026.. Blocco biglietti Juventus per residenti in Piemonte e Lombardia.. Blocco biglietti Torino per residenti nella regione Piemonte.. Sanzione causata da scontri avvenuti l'11 aprile tra Toro e Verona.. Il Ministero dell’Interno blocca le trasferte di Juve e Toro per dieci giornate della Serie A. Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per le prime dieci giornate della stagione di Serie A 2026-27. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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