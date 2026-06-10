Le squadre di Torino non potranno effettuare trasferte nelle prime 10 giornate del campionato. La decisione riguarda la vendita dei biglietti ai residenti e limita la partecipazione delle tifoserie locali nelle trasferte. La restrizione si applica esclusivamente alle prime dieci giornate e interessa i tifosi residenti nella regione. Non sono stati specificati criteri o eventuali eccezioni per i residenti esclusi dalla vendita.

Chi sono i residenti esclusi dalla vendita dei biglietti?. Come influirà il divieto sulla partecipazione delle tifoserie piemontesi?. Quali sono le condizioni cliniche attuali di Leonardo Basoccu?. Perché il Viminale ha scelto di bloccare la mobilità dei tifosi?.? In Breve Divieto settori ospiti attivo fino al 3 novembre per prevenire nuovi scontri.. Blocco acquisti biglietti per residenti in Piemonte e Lombardia per la Juventus.. Leonardo Basoccu dimesso dalle Molinette dopo trauma cranico subito il 24 maggio.. Torino già colpito da restrizioni per trasferte a Cremona e Udine.. Il Ministero dell’Interno dispone il divieto di trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per dieci giornate del prossimo campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Juve e Torino: stop alle trasferte per le prime 10 giornate

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