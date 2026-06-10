Serena Williams si è ritirata dal torneo del Queen’s Club di Londra a causa di un grave infortunio. Durante la competizione, Victoria Mboko ha subito un incidente che ha richiesto assistenza medica. Nonostante l’evento, il ritorno in campo di Williams continua a Berlino, dove proseguirà il suo percorso. La partecipazione di Williams al torneo londinese si è interrotta prima del previsto, mentre Mboko ha subito un incidente che ha interrotto il suo match.

Il ritorno in campo di Serena Williams, accolto con entusiasmo dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ha subito un brusco rallentamento al torneo del Queen’s Club di Londra. La statunitense, tornata alle competizioni ufficiali dopo quasi quattro anni di assenza con una vittoria nel doppio ottenuta martedì 9 giugno insieme alla giovane canadese Victoria Mboko, è stata costretta a interrompere anzitempo il proprio cammino nel torneo a causa dell’infortunio della compagna. L’episodio si è verificato oggi durante l’incontro di singolare che vedeva impegnata Mboko contro Karolina Pliskova. Nel secondo set, con il punteggio di 6-2, 3-4, la diciannovenne canadese è scivolata sull’erba nel tentativo di recuperare un dritto dell’avversaria, cadendo in modo violento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Williams, ritiro al Queen’s: grave infortunio per Victoria Mboko, ma il ritorno continua a Berlino

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