Serena Williams torna in campo a 44 anni | giocherà il doppio al Queen’s Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione

Da ilfattoquotidiano.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams tornerà a giocare in un torneo ufficiale dopo mesi di attesa. La campionessa statunitense parteciperà al doppio nell’HSBC Championships, in programma sui campi in erba del Queen’s Club. La competizione si svolge prima di Wimbledon e segna il suo ritorno in campo a 44 anni. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta una nuova sfida per la tennista, che ha già annunciato il suo impegno nel torneo.

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Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell’HSBC Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen’s Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L’ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l’australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l’8 giugno. Attesa per la comunicazione della compagna di doppio: probabile che sia la sorella Venus ( tornata circa un anno fa ), ma non è esclusa anche la canadese Victoria Mboko. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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