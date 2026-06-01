Serena Williams torna in campo a 44 anni | giocherà il doppio al Queen’s Il suo ritorno è espressione della sua passione per la competizione

Notizia in breve

Serena Williams tornerà a giocare in un torneo ufficiale dopo mesi di attesa. La campionessa statunitense parteciperà al doppio nell’HSBC Championships, in programma sui campi in erba del Queen’s Club. La competizione si svolge prima di Wimbledon e segna il suo ritorno in campo a 44 anni. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente e rappresenta una nuova sfida per la tennista, che ha già annunciato il suo impegno nel torneo.