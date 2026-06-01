Il ritorno di Serena Williams dopo le voci la conferma | giocherà il doppio al Queen' s a 44 anni

Da vanityfair.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Serena Williams parteciperà al torneo di doppio al Queen’s, previsto prima di Wimbledon. La giocatrice, di 44 anni, ha ricevuto una wild card per l’evento. La sua presenza nel torneo di doppio segna il suo ritorno alle competizioni ufficiali dopo le voci di un possibile ritiro.

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La sua carriera, costruita sull'impegno costante, oltre che sul talento, l'ha portata a vincere 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. A lungo ha inseguito il 24esimo per raggiungere il record di Margaret Court. Ha trascorso 319 settimane al primo posto della classifica Wta. Ha completato il Career Golden Slam, in singolare e in doppio, unica nella storia, grazie anche a quattro ori olimpici. L'annuncio era atteso. Da tempo se parlava nell'ambiente. L'ufficialità è arrivata con un video condiviso da Serena e Nike. «Le buone notizie si diffondono velocemente», ha scritto la tennista. «Devo cambiare il mio numero», dice nel video controllando il telefono sul campo da tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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