Il ritorno di Serena Williams dopo le voci la conferma | giocherà il doppio al Queen' s a 44 anni
Serena Williams parteciperà al torneo di doppio al Queen’s, previsto prima di Wimbledon. La giocatrice, di 44 anni, ha ricevuto una wild card per l’evento. La sua presenza nel torneo di doppio segna il suo ritorno alle competizioni ufficiali dopo le voci di un possibile ritiro.
La sua carriera, costruita sull'impegno costante, oltre che sul talento, l'ha portata a vincere 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. A lungo ha inseguito il 24esimo per raggiungere il record di Margaret Court. Ha trascorso 319 settimane al primo posto della classifica Wta. Ha completato il Career Golden Slam, in singolare e in doppio, unica nella storia, grazie anche a quattro ori olimpici. L'annuncio era atteso. Da tempo se parlava nell'ambiente. L'ufficialità è arrivata con un video condiviso da Serena e Nike. «Le buone notizie si diffondono velocemente», ha scritto la tennista. «Devo cambiare il mio numero», dice nel video controllando il telefono sul campo da tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Serena Williams Dodges Comeback Question on Live TV
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Serena Williams torna in campo a 44 anni. Giocherà in doppio al Queen’sSerena Williams tornerà in campo a 44 anni, partecipando in doppio al torneo di Queen’s.
Temi più discussi: Al Queen's sale l'attesa per il ritorno di Serena Williams; Serena Williams, il ritorno si avvicina: chiesta una wild card per il WTA del Queen’s; Serena Williams e la possibilità di un ritorno al tennis a 44 anni.; Serena Williams imita la sorella e si prepara a tornare in campo.
Serena Williams ha annunciato il suo ritorno nel tennis a 44 anni. Giocherà nel doppio al Queen’s con un occhio a Wimbledon e Olimpiadi: https://fanpa.ge/EsLea facebook
Serena Williams RITORNA per il doppio a Queens in vista di un possibile ritorno a Wimbledon reddit
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