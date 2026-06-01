La sua carriera, costruita sull'impegno costante, oltre che sul talento, l'ha portata a vincere 73 titoli in singolare, tra cui 23 del Grande Slam. A lungo ha inseguito il 24esimo per raggiungere il record di Margaret Court. Ha trascorso 319 settimane al primo posto della classifica Wta. Ha completato il Career Golden Slam, in singolare e in doppio, unica nella storia, grazie anche a quattro ori olimpici. L'annuncio era atteso. Da tempo se parlava nell'ambiente. L'ufficialità è arrivata con un video condiviso da Serena e Nike. «Le buone notizie si diffondono velocemente», ha scritto la tennista. «Devo cambiare il mio numero», dice nel video controllando il telefono sul campo da tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il ritorno di Serena Williams, dopo le voci la conferma: giocherà il doppio al Queen's a 44 anni

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Serena Williams Dodges Comeback Question on Live TV

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Serena Williams torna in campo a 44 anni. Giocherà in doppio al Queen’sSerena Williams tornerà in campo a 44 anni, partecipando in doppio al torneo di Queen’s.

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Serena Williams RITORNA per il doppio a Queens in vista di un possibile ritorno a Wimbledon reddit

#SerenaWilliams valuta il ritorno nel tennis e potrebbe giocare il doppio al Queen’s Club prima di Wimbledon. La campionessa americana, ferma dal ritiro del 2022, è rientrata nei controlli antidoping e attende una possibile wild card. x.com

Serena Williams ha annunciato il proprio ritorno al tennis professionisticoLa tennista statunitense Serena Williams, una delle più famose e vincenti di sempre, ha confermato che tornerà a giocare a tennis a livello professionistico con un breve video condiviso sui social, e ... ilpost.it

Serena Williams torna a giocare a 44 anni, l’annuncio con un video: l’ultima volta in campo nel 2022Serena Williams ha annunciato il suo ritorno nel tennis a 44 anni. Giocherà nel doppio al Queen’s con un occhio a Wimbledon e Olimpiadi. fanpage.it