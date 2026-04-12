Leandro Picarella ha raccontato come si conclude l’infanzia e il momento in cui la vita presenta la prima scelta che può influenzare il percorso di ogni individuo. Il suo romanzo di formazione, intitolato

S CIATUNOSTRO Genere: romanzo di formazione??? Regia: Leandro Picarella. Con Giovanni Cardamone, Ettore Pesaresi, Pino Sorrentino Nadia Melliti è “La più piccola”: il film premiato a Cannes che sfida i tabù tra fede e libertà X Leggi anche › “Lo straniero” di François Ozon, la recensione di Paolo Mereghetti Ettore e Giovanni sono amici, vivono a Linosa e l’estate per loro è una magia di giochi, bagni e scoperte, tra terra riarsa e case abbandonate. Per Ettore, però, quella registrata dal film è l’ultima estate. I genitori hanno deciso di trasferirsi sulla terraferma perché possa continuare la scuola. Picarella racconta la fine dell’infanzia e il momento in cui la vita ci mette di fronte alla prima delle scelte – restare o partire, abbandonare, forse per sempre, chi ci è più caro – che decidono del futuro di ognuno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Picarella racconta la fine dell’infanzia e il momento in cui la vita ci mette di fronte alla prima delle scelte che decidono del futuro di ognuno

Torna la fiera nazionale del consumo critico che quest'anno mette al centro la forza della collettività. Dal 13 al 15 marzo, tre giorni di incontri, laboratori per scoprire come le scelte di ognuno possano trasformare la realtàDal 13 al 15 marzo 2026, i padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho ospiteranno la ventiduesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, l’evento nazionale di...

Sciatunostro: il soffio dell’infanzia di Leandro Picarella approda a RomaCosa: Proiezione in anteprima del film Sciatunostro con incontro con il regista Leandro Picarella.