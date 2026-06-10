serena bortone e le karma b al roma pride

Cosa: Incontro letterario all’interno della rassegna Piè di Pagina per la presentazione del romanzo Le dirimpettaie di Serena Bortone, con la moderazione del duo drag Le Karma B.. Dove e Quando: Presso gli spazi de La Pride Croisette, giovedì 11 giugno 2026, a partire dalle ore 20:00.. Perché: Per partecipare a un dialogo brillante e non convenzionale che mescola indagine sociologica, relazioni umane e l’ironia intelligente e tagliente delle celebri drag queen.. L’effervescenza culturale della capitale si arricchisce di un appuntamento imperdibile all’interno del calendario del Roma Pride 2026. L’anima più riflessiva e letteraria della manifestazione prende forma grazie a un nuovo incontro che promette di coniugare profondità d’analisi e leggerezza intelligente. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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