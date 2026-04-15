Domenica 19 aprile 2026, presso la libreria Libraccio in via de’ Cerretani a Firenze, si terrà un evento letterario dedicato alle donne e alle trasformazioni personali. La libreria si prepara ad accogliere ospiti e lettori per un appuntamento che mette al centro temi legati alla crescita e alla metamorfosi femminile. L’evento si svolgerà nel pomeriggio e sarà aperto al pubblico.

La libreria Libraccio situata in via de' Cerretani 16r a Firenze si preparerà ad accogliere un evento letterario di rilievo la prossima domenica 19 aprile 2026. Alle ore 11.00, l'autrice Serena Bortone sarà infatti impegnata nella presentazione del suo nuovo volume intitolato Le dirimpettaie, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, durante un confronto diretto con Geraldina Fiechter. Le tre volti della metamorfosi nel cuore di Roma Il romanzo che verrà presentato in via de' Cerretani scava nelle .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Serena Bortone a Firenze: il viaggio tra donne e metamorfosi

“Giornalismo, una professione da difendere”: convegno con Serena BortoneROMA – Giovedì 5 marzo, alle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Giornalismo, una professione da difendere –...

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Serena Bortone: «Da ragazza mi angosciava l'idea che il mio valore potesse dipendere da un marito: non mi sono mai sentita giudicata per non essere madre o sposata perché ...Nel suo secondo romanzo racconta la storia di tre donne nell'Italia degli anni Sessanta: in questa intervista racconta la sua, tra respiri femminilisti e sete di giustizia ... vanityfair.it

Serena Bortone: Ho conosciuto l'amore che non ha limiti, per un mio ex sono partita alle due di notte. La tv? Non mi mancaLa vita di Serena Bortone è piena di diversi impegni. Quello di opinionista fissa di Bar Centrale su Rai 1 con Elisa Isoardi, di conduttrice su Radio2 del programma Stai Serena e anche di scrittrice d ... today.it

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