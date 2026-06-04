Stasera, giovedì 4 giugno, Corrado Formigli conduce un nuovo episodio di Piazzapulita su La7. Tra gli ospiti previsti ci sono Matteo Renzi e Serena Bortone. La puntata si concentrerà su temi di attualità e politica, senza dettagli specifici sui contenuti trattati. L’evento si svolge in prima serata, come di consueto, e sarà trasmesso in diretta.

Barbara D’urso si gioca Carramba a Ballando. Ecco perchè non si doveva sapere BOOM! Ecco il possibile nuovo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle Spazio a una nuova inchiesta di Emanuela Pala sul movimento europeo per la remigrazione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 4 giugno 2026 Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 4 giugno, con un nuovo appuntamento di Piazzapulita, il talk show di approfondimento della prima serata di La7. Nella nuova puntata spazio a un’inchiesta esclusiva di Emanuela Pala sul movimento europeo per la remigrazione. Focus a seguire sulla guerra tra Israele e Libano con un’analisi della situazione dei conti italiani tra tasse e promesse mancate. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matteo Renzi e Serena Bortone stasera a Piazzapulita

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