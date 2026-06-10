Un senzatetto ha trovato un posto a tavola grazie a un'iniziativa di solidarietà. La persona senza dimora ha partecipato a un pasto condiviso organizzato da un gruppo di volontari. L'evento ha coinvolto diverse persone che si sono riunite per offrire un pasto caldo e un momento di convivialità. L'iniziativa si svolge in un contesto di aiuto e accoglienza, in contrasto con un clima sociale che tende a respingere chi si trova in difficoltà.

C’è un concetto, nel mondo della solidarietà e della mano tesa verso gli ultimi, che si sta imponendo – per fortuna – nonostante nel mondo soffi un brutto vento che sempre meno accetta chi non ce la fa. Si tratta del principio per cui la bellezza non può essere appannaggio di chi può permetterselo, la bellezza può e deve essere veicolo di promozione della persona. Non basta nutrire il corpo, c’è anche lo spirito. Non basta (anche se è molto) consegnare pacchi alimentari a disperati in fila per ore. Si può fare di più. È quello che devono aver pensato lo chef Vittorio Vaccaro e sua moglie Luna Berlusconi (figlia di Paolo), che da un anno e mezzo hanno aperto la “Bettola siciliana” di via Muratori, in porta Romana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Senza tetto ma con un posto a tavola

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