Pranzo di Pasqua e Pasquetta sul tetto della macchina con tavola imbandita

Durante le festività di Pasqua e Pasquetta, alcune persone hanno scelto di consumare il pasto sul tetto della propria auto, allestendo una tavola apparecchiata. Altre hanno preferito pranzare in casa o in ristoranti, mentre alcuni hanno organizzato picnic o pranzi in agriturismi nella zona della Brianza. Le modalità di celebrazione variano da tradizioni più tranquille a soluzioni più originali, tutte comunque caratterizzate dalla voglia di condividere momenti conviviali.

C’è chi a Pasqua ha banchettato in casa o al ristorante, chi per il pranzo di Pasquetta ha optato per il picnic o l’agriturismo nel cuore della Brianza. E c’è chi in questi due giorni di festa ha pranzato sul tetto della sua auto. Banchetti “alternativi” quelli organizzati per questi due giorni di festa da Renato Evaristo Perego il “contestatore” brianzolo famoso sui social (ma non solo) per quel suo spostarsi a bordo della Renault 4 sul cui tettuccio ha posizionato un sofà. Questa volta niente divanetto e niente “contestazione” contro devastazioni ambientali ed edilizie. Al posto del sofà il tavolo, perfettamente apparecchiato, e due sedie. Una per lui e l’altra per la sua ospite, la storica amica Lucia Spinelli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Pasqua e Pasquetta sono il momento perfetto per concedersi qualcosa di speciale

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