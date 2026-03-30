Un’attività commerciale è stata sanzionata con una multa di tremila euro dopo aver trasformato un bar in una tavola calda senza aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. Il proprietario ha occupato abusivamente gli spazi esterni con arredi destinati a ricevere clienti per pasti, senza rispettare le norme di sicurezza alimentare previste dalla legge. Le verifiche hanno portato al sequestro di alcune attrezzature non autorizzate.

I militari del Nas hanno sanzionato un esercente che avrebbe trasformato la sua caffetteria in un posto dove pranzare e cenare, ma senza rispettare la normativa prevista dalle procedure di autocontrollo Haccp Avrebbe trasformato il suo bar in una tavola calda senza rispettare le procedure per la sicurezza alimentare e occupando abusivamente gli spazi esterni con gli arredi utilizzati per fare pranzare o cenare i clienti. I carabinieri del Nucleo antisofisticazione sanità hanno sanzionato il titolare di un'attività commerciale (di cui non è stato fornito il nome, ndr), con una multa da 3 mila euro, anche per il mancato rispetto della normativa Haccp. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Bar diventato tavola calda ma senza autorizzazioni, multa da 3 mila euro per il titolare di un'attività

Articoli correlati

Leggi anche: Sequestrate slot illegali nel bar, multa da 33mila euro al titolare

Gravi violazioni in un disco bar a Monfalcone: chiusa l'attività, stangata da oltre 10 mila euroIl blitz dei Nas e dell'Ispettorato del lavoro è scattato lo scorso 26 febbraio, ma la notizia è stata diffusa solamente nella mattinata di oggi 5...