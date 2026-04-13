Venerdì 17 aprile alle 11 si terrà il primo incontro ufficiale del nuovo Consiglio della Provincia di Catanzaro, presso la sede di Piazza Rossi. Si tratta della prima seduta dopo l’insediamento del nuovo assetto istituzionale, che vede una sfida tra le forze di maggioranza e l’opposizione. La riunione rappresenta l’avvio delle attività del nuovo organo provinciale, con la presenza dei consiglieri eletti di recente.

Il nuovo assetto istituzionale della Provincia di Catanzaro si prepara a fare il suo debutto ufficiale venerdì 17 aprile, alle ore 11, presso la sede di Piazza Rossi. L’assemblea provinciale, convocata per convalidare gli eletti scelti durante le consultazioni del 28 marzo, dovrà affrontare una prima seduta che non sarà solo un passaggio burocratico di accertamento delle eleggibilità, ma un momento di analisi politica in un contesto segnato da un ricorso al TAR che investe la composizione dei seggi. La nuova composizione dell’assemblea tra forze di centro e opposizione. Il quadro che emergerà dalla riunione di Piazza Rossi riflette una distribuzione dei seggi frutto del voto di secondo livello, dove i rappresentanti sono stati selezionati dagli amministratori locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, debutto del nuovo Consiglio: sfida tra centro e opposizione

Opposizione a Catanzaro accusa Fiorita di parzialità in consiglio comunaleA Catanzaro, dodici consiglieri comunali dell’opposizione hanno lanciato un attacco diretto al sindaco Nicola Fiorita, accusandolo di aver violato i...

Matarrelli nuovo presidente del Consiglio regionale, voti anche dall'opposizioneL'ex sindaco di Mesagne e presidente della Provincia eletto con 36 preferenze favorevoli durante la seduta di insediamento: anche dal centro-destra...