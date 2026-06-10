Il difensore argentino arriva a parametro zero dal Bournemouth e firma con il Tottenham. La sua presentazione si è svolta oggi, con il giocatore che ha già espresso le sue prime parole. L’allenatore ha accolto il nuovo acquisto durante l’evento ufficiale.

Senesi è un nuovo giocatore del Tottenham: il difensore argentino arriva a parametro zero dal Bournemouth! La sua presentazione. Il Tottenham ha ufficializzato un importante colpo per la propria retroguardia: è fatta per l’ingaggio di Marcos Senesi. Il forte difensore centrale argentino si aggregherà ufficialmente alla squadra londinese a partire dal 1° luglio, una volta ottenuto il via libera internazionale e al termine naturale del suo contratto con il Bournemouth. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Le prime parole di Senesi in maglia Spurs. Il centrale mancino ha subito espresso grande entusiasmo per la nuova avventura nel Nord di Londra. Non nascondendo le sue ambizioni, il giocatore ha dichiarato: “ È una sensazione molto speciale essere un giocatore del Tottenham “ L’argentino ha poi aggiunto: “ Fin dal primo momento, il Club ha mostrato perché mi voleva e quanto voleva che io facessi parte di ciò che stanno costruendo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Senesi è ufficialmente del Tottenham: l’argentino arriva a zero dal Bournemouth! Le sue prime parole e l’accoglienza di De Zerbi

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