Roberto De Zerbi è vicino all'accordo con il Tottenham dopo che l'allenatore Igor Tudor ha lasciato la squadra. De Zerbi ha iniziato la carriera nel settore giovanile del Milan e ha allenato diverse squadre di club italiane e straniere prima di essere considerato per la posizione nel club londinese. La trattativa tra le parti è in fase avanzata, mentre si attende la conferma ufficiale.

Roberto De Zerbi è a un passo dalla Premier League. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il tecnico bresciano avrebbe aperto al Tottenham, che gli ha proposto un contratto quinquennale. Il pressing sempre più insistente da parte del club londinese sta funzionando, e la trattativa sembrerebbe essere vicina al traguardo. Gli Spurs sono alla ricerca di stabilità dopo una stagione turbolenta, segnata prima dall’esonero di Thomas Frank e poi dalla risoluzione consensuale con Igor Tudor. De Zerbi aveva inizialmente escluso l’ipotesi di subentrare in corsa, ma le garanzie tecniche ed economiche offerte dal Tottenham hanno cambiato lo scenario. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Zerbi a un passo dal Tottenham: la storia di un allenatore cresciuto nelle giovanili del Milan

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