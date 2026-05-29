senesi al tottenham de zerbi anticipa la juve nelle trattative

Marcos Senesi, attuale giocatore del Bournemouth, ha raggiunto un accordo con il Tottenham di De Zerbi. La Juventus, sulle sue tracce da tempo, non è riuscita a chiudere l’accordo e si è lasciata sfuggire un ottimo colpo a parametro zero. Senesi sceglie De Zerbi. Il classe 97 argentino era da tempo sotto il mirino di molte squadre di Liga, Premier e Serie A. Da mesi il Tottenham era in pole position nelle trattative, mai chiuse a causa della priorità nella lotta per la salvezza. L’arrivo di De Zerbi e il miracolo compiuto nel salvare una squadra che sembrava destinata a retrocedere hanno catturato l’attenzione di Senesi, libero di scegliere la sua destinazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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