Senesi al Tottenham De Zerbi anticipa la Juve nelle trattative

Da stilejuventus.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcos Senesi, attualmente al Bournemouth, ha firmato un accordo con il Tottenham. L'allenatore De Zerbi ha anticipato la Juventus nelle trattative per il difensore.

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Marcos Senesi, attuale giocatore del Bournemouth, ha raggiunto un accordo con il Tottenham di De Zerbi. La Juventus, sulle sue tracce da tempo, non è riuscita a chiudere l’accordo e si è lasciata sfuggire un ottimo colpo a parametro zero. Senesi sceglie De Zerbi. Il classe 97 argentino era da tempo sotto il mirino di molte squadre di Liga, Premier e Serie A. Da mesi il Tottenham era in pole position nelle trattative, mai chiuse a causa della priorità nella lotta per la salvezza. L’arrivo di De Zerbi e il miracolo compiuto nel salvare una squadra che sembrava destinata a retrocedere hanno catturato l’attenzione di Senesi, libero di scegliere la sua destinazione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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