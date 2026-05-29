L’Atletico Madrid ha pubblicato un commento ironico sui social media rivolto al Barcellona dopo la notizia di un’offerta di 100 milioni di euro per Julian Alvarez. La battuta si riferisce a una dichiarazione di Yamal, coinvolgendo indirettamente il club blaugrana. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le due squadre, con il futuro del giocatore al centro dell’attenzione. La polemica si è accesa sui canali online tra le parti coinvolte.

2026-05-29 22:53:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Atletico Madrid ha lanciato uno straordinario attacco sui social media al Barcellona mentre le tensioni sul futuro di Julian Alvarez sono diventate di dominio pubblico. Il club di Madrid ha utilizzato una serie di post sarcastici per prendere in giro le notizie che collegavano l’attaccante argentino al passaggio ai giganti catalani, accusando anche i rivali di condurre una “campagna diffamatoria” contro uno dei loro giocatori. Secondo quanto riferito, il Barcellona ha aperto le trattative per un accordo per Alvarez ed è pronto a presentare un’offerta del valore di circa 90 milioni di euro (77,9 milioni di sterline), anche se si prevede che l’Atletico rifiuterà qualsiasi approccio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Atletico Madrid prende in giro il Barcellona con la battuta di Yamal dopo un’offerta da 100 milioni di euro di Alvarez

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