A Piacenza Expo si sono svolte la seconda giornata delle fiere dedicate alla supply chain nucleare, alla mobilità a idrogeno e alla protezione delle infrastrutture. Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di aziende e professionisti del settore, con incontri e presentazioni su tecnologie e soluzioni innovative. Sono stati affrontati temi legati alla sicurezza, alla sostenibilità e alle nuove frontiere energetiche. La giornata si è conclusa con sessioni di confronto tra gli operatori presenti.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Seconda giornata intensa a Piacenza Expo per le tre manifestazioni organizzate da Mediapoint & Exhibitions di Fabio Potestà: Nuclear Power-Expo, Hydrogen-Expo e Cybsec-Expo proseguono con un fitto programma di convegni che approfondiscono i temi più urgenti delle rispettive filiere. Nei padiglioni si alternano espositori, delegazioni istituzionali e delegati tecnici provenienti da tutta Italia e dall'estero, a conferma della crescente rilevanza internazionale delle tre manifestazioni. Sul fronte nucleare, la giornata si è articolata in quattro sessioni di alto profilo, aprendosi con il convegno dedicato alla Iso 19443, lo standard di qualità per la supply chain nucleare, con la partecipazione di operatori di primo livello internazionale, tra cui Westinghouse Electric Italy e Fomas Group. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Seconda giornata a Piacenza Expo tra supply chain nucleare, mobilità idrogeno e protezione infrastrutture?

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