Lo scorso 8 giugno, presso la sede di Confindustria Piacenza, sono state presentate tre iniziative dedicate a idrogeno, nucleare e cybersecurity. Le proposte sono state illustrate durante un evento organizzato dal polo espositivo di Piacenza. Le iniziative riguardano diversi ambiti tecnologici e industriali e prevedono sviluppi e progetti specifici in ciascun settore. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti o sui partner coinvolti nelle proposte.

Piacenza, 8 giu. - (Adnkronos) - Presso la sede di Confindustria Piacenza, si è svolta lo scorso venerdì 5 giugno, la conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione di Nuclear Power Expo, della 5ª edizione di Hydrogen Expo e della 3ª edizione di Cybsec Expo: tre manifestazioni fieristiche che animeranno congiuntamente il polo espositivo di Piacenza da domani, martedì 9 a giovedì 11 giugno. Il contesto in cui si inseriscono le tre manifestazioni rivela quanto idrogeno, nucleare e cybersecurity siano oggi temi interconnessi e non più separabili. Sul fronte energetico, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha posto il costo dell'energia al primo posto nell'agenda della competitività industriale, denunciando la perdita di sovranità industriale europea in un mercato globale che si gioca con regole asimmetriche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Idrogeno, nucleare e cybersecurity, presentate 3 iniziative del polo espositivo di Piacenza

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