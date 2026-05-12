Dal 9 all'11 giugno 2026, Piacenza ospiterà di nuovo le fiere Hydrogen Expo e Cybsec-Expo presso Piacenza Expo. L'evento vedrà la partecipazione di aziende e professionisti nei settori dell'idrogeno e della cybersicurezza, offrendo spazi dedicati a presentazioni e incontri. La manifestazione si svolge nell’arco di tre giorni e rappresenta un appuntamento ricorrente nel calendario fieristico della città.

Roma, 12 mag, (Adnkronos) - Hydrogen-expo e Cybsec-expo tornano a Piacenza Expo dal 9 all'11 giugno 2026. Organizzate da Mediapoint & exhibitions di Fabio Potestà, le due manifestazioni giungono rispettivamente alla quinta e alla terza edizione, consolidando il proprio ruolo di appuntamenti di riferimento per le filiere dell'idrogeno e della cybersecurity a livello nazionale e internazionale. Un percorso di crescita che si inserisce in un momento di straordinaria accelerazione per entrambi i settori, con la transizione energetica e la sicurezza digitale sempre più al centro dell'agenda industriale e istituzionale del Paese....🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fiere, idrogeno e cybersicurezza: dal 9 all'11 giugno tornano a Piacenza Hydrogen Expo e Cybsec-Expo

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