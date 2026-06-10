Second hand digitale | come l’algoritmo trova i tuoi tesori usati

Un algoritmo analizza i dati degli utenti per suggerire oggetti usati, trasformando il feed in un assistente personale. Durante gli acquisti, alcuni segnali indicano un possibile falso, come differenze nel prezzo rispetto ai valori di mercato o immagini di bassa qualità. L’algoritmo utilizza queste informazioni per migliorare le raccomandazioni e identificare potenziali truffe. La tecnologia si applica principalmente nel settore degli acquisti online di prodotti di seconda mano.

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HOW A SIMONE ROCHA COLLAB TURNED INTO A FASHION INTERROGATION

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