Un agricoltore ha trovato un sacco tra i campi che conteneva un orologio Rolex e alcuni oggetti in oro. La scoperta è avvenuta durante le attività quotidiane dell’uomo, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sulla provenienza del sacco e sulle circostanze che hanno portato alla sua abbandono, cercando di risalire a chi possa averlo lasciato in quella zona.

? Cosa scoprirai Come sono finiti i Rolex nel sacco tra i campi?. Chi ha abbandonato il bottino durante la fuga dai carabinieri?. Perché il furto di Monte San Vito è collegato al ritrovamento?. Dove si nascondono i responsabili del colpo tra le zone rurali?.? In Breve Indagini su possibile legame con furto avvenuto in abitazione a Monte San Vito.. Carabinieri analizzano il percorso dei ladri tra Morro d'Alba e Monte San Vito.. Il bottino contiene diversi orologi Rolex e vari monili in oro.. Il ritrovamento solleva preoccupazioni sulla sicurezza nelle zone rurali della provincia.. Un imprenditore agricolo di Morro d’Alba ha rinvenuto un sacco contenente diversi Rolex e preziosi monili d’oro durante una normale mattinata di lavoro nella sua tenuta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesori tra i campi: agricoltore trova Rolex e oro in un sacco

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