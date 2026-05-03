Da mesi gli italiani si interrogano sul caso dei bambini del bosco, sottratti alle famiglie e alle comunità. Questo episodio ha portato alla luce i rischi legati alla manipolazione digitale e all’uso incontrollato degli algoritmi che influenzano le scelte e i comportamenti delle persone. La questione solleva domande sulla tutela della privacy e sulla responsabilità delle piattaforme online nel prevenire abusi e manipolazioni.

Giustamente da mesi gli italiani si interrogano sul caso dei “bambini del bosco” sottratti alla podestà dei genitori in quanto costretti a vivere in una situazione – secondo le autorità costituite dello Stato (assistenti sociali e magistrati) – di emarginazione fisica e alienazione sociale rispetto ai loro coetanei e in generale rispetto alla società. In altre parole, si tratterebbe di piccoli forzati a vivere non nel loro tempo bensì nel passato, un passato per altro prossimo a quello in cui sono cresciuti i nostri nonni e, in base all’età, di non pochi dei nostri genitori che pure sono sopravvissuti, alcuni egregiamente, a tale situazione....🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ostaggi della bestia digitale. Il vero isolamento oggi lo detta l’algoritmo

Notizie correlate

Isolamento digitale e difficoltà relazionali: il ruolo dell'accompagnamento psicologico nella scuolaDue giornate di studio per riflettere sul ruolo della psicologia nel mondo dell’educazione e sulla necessità di accompagnare i giovani in un tempo...

Qual è il vero scandalo su Saviano, lo scherzetto di Trump e Salvini: quindi, oggi…- E come ogni volta, questa nostra rubrica non sciopera nonostante oggi i giornalisti abbiano incrociato le braccia.