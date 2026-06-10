I sindaci di centrosinistra di Genova e Roma hanno criticato il disegno di legge sul consenso informato presentato dal ministro dell’Istruzione. Entrambi hanno invitato a non rispettare la normativa, definendola ingiusta. La proposta di legge mira a regolamentare il consenso informato in ambito scolastico, ma ha suscitato reazioni contrarie da parte dei primi cittadini. Nessuna modifica o azione concreta sono state annunciate, ma si sono distinti per un appello alla disobbedienza.

Non c’è legge che valga se non quella che stabiliscono loro. Non c’è diritto che rilevi se non quello che loro hanno deciso di imporre. La democrazia? Vale soltanto quando loro sono d’accordo, altrimenti si può serenamente trascurare. Questo è ciò che insegna la mobilitazione di questi giorni contro il ddl Valditara sul consenso informato. Una norma fin troppo aperta e tollerante che tuttavia ha suscitato la rivolta dei soliti Vip con la firma facile (e passi) e soprattutto quella di alcune amministrazioni comunali. A guidare la protesta, pensa un po’, è Elly Schlein che ieri ha dichiarato guerra annunciando che il Pd è «pronto a mobilitarsi» contro il ddl. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se la legge salva bimbi non piace, i progressisti non la rispettano

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