Piccoli legislatori al Pirellone | i bimbi votano la loro prima legge

Tre classi della scuola Marconi di Misinto hanno partecipato a una simulazione di voto legislativo presso il Palazzo Pirelli. I bambini hanno avuto l'opportunità di esprimere le loro preferenze su una proposta di legge, vivendo un’esperienza educativa che coinvolge studenti di diverse età. L'iniziativa mira a far conoscere ai più giovani il funzionamento del sistema legislativo attraverso un’attività pratica e interattiva.

? Cosa sapere Tre classi della scuola Marconi di Misinto simulano il voto legislativo a Palazzo Pirelli.. La proposta sulla sicurezza del Parco delle Groane supera quella sugli spazi gioco.. Tre classi della quinta primaria della scuola Marconi di Misinto hanno preso il comando dell’aula del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli, simulando la creazione di una legge su temi che toccano da vicino il territorio. L’esperienza, avvenuta nei giorni scorsi tra le mura istituzionali del palazzo milanese, ha i giovanissimi alunni confrontarsi direttamente con le dinamiche della democrazia. Accompagnati dai propri docenti, i ragazzi sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, insieme ai consiglieri Alessandro Corbetta e Fabrizio Figini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piccoli legislatori al Pirellone: i bimbi votano la loro prima legge Notizie correlate "Sicurezza nei nostri boschi". I bimbi in gita al Pirellone votano la loro prima leggeTre classi della quinta primaria di Misinto hanno fatto visita l’altro giorno all’aula del Consiglio regionale della Lombardia a Palazzo Pirelli. Nuova legge artigianato approvata dal Pirellone, Cna: “Valutazione favorevole"Il Presidente Bozzini: “Servono regole, bandi e procedure adeguati alle piccole imprese lombarde per sostenerne la crescita nel tempo” Cna Lombardia...