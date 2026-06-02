Legnini propone una consulta permanente sulla disabilità e la casa del Terzo Settore nelle ex scuole Nolli

Il presidente del consiglio regionale ha annunciato la creazione di una consulta permanente dedicata alle associazioni che si occupano di disabilità. La proposta prevede anche l’istituzione di una “Casa del Terzo Settore” nelle ex scuole Nolli, destinata a servizi e attività per il settore. La consulta coinvolgerà le famiglie e le associazioni per definire le politiche sociali in modo condiviso. La decisione mira a rafforzare il coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore.

“Le politiche sociali saranno costruite insieme alle famiglie e alle associazioni con una consulta permanente delle associazioni che si occupano di persone con disabilità. Accelereremo i lavori delle ex Nolli per restituire alla città uno spazio dedicato all’ascolto, ai servizi e alla. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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