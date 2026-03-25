Scuole paritarie | sul SIDI disponibili le funzioni per il caricamento del Modello A NOTA

Dal 3 marzo, le scuole paritarie possono accedere al portale SIDI per utilizzare le funzioni di caricamento del “Modello A”. Questa procedura è prevista dal Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2026. Le scuole devono compilare il modello tramite il sistema online per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa. La disponibilità delle funzioni è stata comunicata ufficialmente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.