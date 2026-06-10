Scuole di Tradate | l’IA entra in aula con i nuovi fondi PNRR

Le scuole di Tradate utilizzeranno i fondi del PNRR per integrare l’intelligenza artificiale nelle aule scolastiche. I docenti potranno accedere a corsi di formazione specifici sull’uso pratico di strumenti di IA. Al termine dei corsi, gli insegnanti riceveranno strumenti concreti per l’applicazione in classe. I fondi sono destinati a migliorare le competenze digitali e l’aggiornamento del personale scolastico.

Come possono i docenti usare i fondi PNRR per l'IA?. Quali strumenti pratici riceveranno gli insegnanti alla fine del corso?. Come viene garantita la protezione dei dati dei minori in aula?. Chi guiderà tecnicamente le scuole nella gestione della burocrazia ministeriale?.? In Breve Percorsi da 10 o 20 ore con modalità in presenza, webinar o progetti integrati.. Prompt Library con oltre 120 esempi e guida agli strumenti gratuiti sicuri.. Esperti Alice Bestetti e Federico Colombo guidano la formazione e la progettazione.. Già realizzati 125 percorsi studenti e 5 per docenti tramite decreti DM 652023.. AstroNatura porta l’intelligenza artificiale nelle classi di Tradate con i nuovi fondi PNRR. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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