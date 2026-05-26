Il sindaco di Apollosa ha annunciato il completamento del piano per i servizi digitali del Comune, finanziato con i fondi del PNRR. La presentazione si è svolta nella Sala Consiliare e segnala il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal progetto. Sono stati avviati nuovi servizi digitali per migliorare l’efficienza amministrativa e l’erogazione di servizi ai cittadini. L’intervento rientra in un piano di investimenti pubblici per digitalizzare l’ente locale.

Il Sindaco Danilo Parente ha presentato oggi nella Sala Consiliare di Apollosa il nuovo piano per i servizi digitali del Comune, annunciando il raggiungimento totale degli obiettivi prefissati tramite i fondi del PNRR. L’incontro, intitolato Il Comune è con Te, ha riunito l’amministrazione e i cittadini per illustrare come la tecnologia possa accorciare le distanze tra l’istituzione e la comunità locale. Seduti tra le panche della Sala Consiliare, i residenti hanno ascoltato i dettagli di una trasformazione che parte dai computer per arrivare alla vita quotidiana di ogni famiglia. Non si è trattato solo di una conferenza tecnica, ma di un momento di confronto diretto voluto per spiegare come navigare tra i nuovi strumenti messi a disposizione dall’ente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Apollosa: via ai nuovi servizi digitali con i fondi del PNRR

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