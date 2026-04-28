Sicurezza sul lavoro | 1.200 studenti formati per prevenire i rischi

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'iniziativa promossa da Confindustria Alto Adriatico, 1.200 studenti di 20 istituti superiori hanno partecipato a un progetto dedicato alla sicurezza sul lavoro. L'obiettivo è stato quello di offrire una formazione specifica per prevenire i rischi legati all'ambiente lavorativo. Il percorso ha integrato aspetti teorici e pratici, coinvolgendo i giovani in attività di approfondimento sulla tutela della salute e della sicurezza nei contesti professionali.

? Cosa sapere Il progetto A scuola in sicurezza ha formato 1.200 studenti in 20 istituti superiori.. L'iniziativa Confindustria Alto Adriatico integra la prevenzione tra i percorsi formativi e produttivi.. Alla vigilia della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e di Lef, sottolinea come la prevenzione debba diventare un impegno sistematico che coinvolga l’intero sistema produttivo e formativo. Il progetto A scuola in sicurezza, sviluppato attraverso una sinergia tra l’azienda digitale modello Lef, la Regione Friuli Venezia Giulia, Inail, Formindustria Fvg e Confindustria Udine, ha già interessato 20 istituti superiori nel corso dell’ultimo biennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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