Nella notte tra il 24 e il 25 aprile 2026, due Eurofighter della Royal Air Force sono decollati in emergenza dalla Romania per intercettare uno o più droni russi che avevano violato lo spazio aereo del Paese, membro della NATO. La vicenda ha suscitato incertezza sulla localizzazione e sul destino degli apparecchi, mentre nella regione si discute sul possibile coinvolgimento delle autorità ucraine. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale, senza ancora dettagli ufficiali sulle conseguenze dell’incidente.

Roma, 25 aprile 2026 - Un decollo scramble in piena notte per due Eurofighter della Raf, inviati in tutta fretta ad intercettare uno o più droni russi entrati nello spazio aereo della Romania, Paese Nato. Un intervento che riporta l’attenzione dell’Europa al conflitto tra Russia e Ucraina, in una Ue che non si fida delle mire di Mosca, che potrebbe volere di più, si legge su The Guardian. Inoltre c’è un piccolo giallo alla base dell’intervento, che potrebbe le tensioni tra Nato e Russia. Infatti i due jet dell’Alleanza, dopo il rapido decollo, si sarebbero lanciati a caccia dei droni russi. Ma, secondo la stessa Raf, i due aerei avrebbero...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Romania, due Eurofighter britannici in scramble per intercettare droni russi. Giallo su se e dove li hanno abbattuti. “Se in Ucraina è un problema”

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