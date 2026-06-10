scontro tra macchina e autobus al rione ferrovia

Notizia in breve

Un incidente si è verificato all’incrocio tra via De Longis e via Adua nel Rione Ferrovia. Una vettura e un autobus sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno dei conducenti o dei passeggeri ha riportato ferite. La viabilità nell’area è stata temporaneamente rallentata mentre le forze dell’ordine gestivano la situazione.