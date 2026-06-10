Scontro tra macchina e autobus al Rione Ferrovia
Un incidente si è verificato all’incrocio tra via De Longis e via Adua nel Rione Ferrovia. Una vettura e un autobus sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno dei conducenti o dei passeggeri ha riportato ferite. La viabilità nell’area è stata temporaneamente rallentata mentre le forze dell’ordine gestivano la situazione.
Incidente al rione Ferrovia all’incrocio di via De Longis e via Adua. Per cause in corso d’accertamento si sono scontrati due veicoli, una macchina e un autobus, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Danni solo ai mezzi. Sul posto gli agenti della Volante della Polizia di Stato per effettuare i rilievi. Pedopornografia on line: perquisizioni a Benevento, arresti nelle altre 4 province. Università telematica sotto accusa: maxi inchiesta su lauree, master e corsi. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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