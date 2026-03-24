Tarip domani parte la sperimentazione al Rione Ferrovia

Domani inizia la sperimentazione del progetto Tarip nel rione Ferrovia, coinvolgendo alcune utenze. Le aree interessate sono le abitazioni situate in via XXV Luglio, via Mariano Russo e via Clino Ricci. La fase si svolgerà nelle zone indicate e riguarda specificamente le utenze residenziali presenti in queste strade.

Tempo di lettura: < 1 minuto Al via la fase di sperimentazione del progetto Tarip che coinvolgerà alcune utenze del rione Ferrovia: precisamente quelle che risiedono in via XXV Luglio, via Mariano Russo e via Clino Ricci. Da domani la frazione indifferenziata dovrà essere conferita utilizzando dei sacchetti muniti di codice a barre che consentiranno di collegare i rifiuti all’utenza che li ha conferiti (orario di esposizione dalle 12,30 fino alle 14,30). L’obiettivo della sperimentazione, voluta da Comune di Benevento e Asia, è di innovare il sistema introducendo una tassa calibrata in base alla quantità di indifferenziato effettivamente prodotto e non più sulle dimensioni dell’abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tarip, domani parte la sperimentazione al Rione Ferrovia Articoli correlati Benevento: divieti di sosta al Rione Ferrovia per lavori rete elettricaSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Leggi anche: Dramma al rione Ferrovia: trovato senza vita in casa, indagano i carabinieri Tutti gli aggiornamenti su Rione Ferrovia Argomenti discussi: Tarip a Benevento, via sperimentazione: Ora fase più avanzata. Tarip a Benevento, via sperimentazione: «Ora fase più avanzata»Parte il test sul campo della tariffa puntuale. La cosiddetta Tarip, ovvero la tassa rifiuti commisurata ai quantitativi di scarti indifferenziati effettivamente conferiti, entra nella ... ilmattino.it Via l’operazione Tarip, test al rione Ferrovia per tremila utenzeRifiuti, scatta l’operazione Tarip. Ovvero una tassa rifiuti ancorata ai conferimenti effettivi e dunque meno cara per chi inquina meno. È la tariffa puntuale, obiettivo che Asia conta di realizzare ... ilmattino.it