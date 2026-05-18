asia domenica raccolta raee al rione ferrovia

Domenica prossima, 24 maggio, si svolgerà la quarta giornata straordinaria dedicata alla raccolta di rifiuti elettronici ed elettrici nel Rione Ferrovia. L’iniziativa prevede l’apertura di punti di raccolta temporanei in diverse zone del quartiere, dove i cittadini potranno portare dispositivi come televisori, computer, elettrodomestici e altri rifiuti di natura elettronica. L’evento si inserisce in un calendario di interventi programmati per favorire la corretta gestione di questi materiali.

Si terrà domenica prossima, 24 maggio, la quarta giornata straordinaria dedicata alla raccolta di rifiuti elettronici ed elettrici. L’appuntamento è dalle ore 10 alle 13 in via Romoaldo II, al rione Ferrovia. Come sempre, venendo incontro alle richieste dei cittadini, l’Asia accetterà anche il conferimento di altre tipologie di rifiuti. E precisamente: toner e cartucce stampanti, vernici e piccoli ingombranti. Blitz antidroga a Napoli: colpo al traffico di stupefacenti nel “Cavone”,. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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