Durante un dibattito televisivo, si sono affrontati due ospiti su temi riguardanti i diritti delle coppie omosessuali in Italia. La conduttrice ha accusato uno degli ospiti di essere ossessionato dall’argomento, mentre quest’ultimo ha affermato che le coppie omosessuali non sono considerate normali. La discussione ha coinvolto dichiarazioni forti e tensioni tra i partecipanti, senza che siano stati riferiti dettagli su eventuali decisioni o conseguenze legali.

Per Roberto Vannacci gli omosessuali “non sono normali”, e lo dice in riferimento al “significato della parola normalità“, che il generale intende “quello comunemente accettato”. Per il fondatore di Futuro Nazionale questa descrizione “non è positiva né negativa”, bensì un dato statistico. Vannacci ha sottolineato il suo pensiero nel corso della nuova puntata di Otto e Mezzo, arrivando a sfiorare lo scontro con Lilli Gruber che lo accusa di essere “ossessionato dagli omosessuali“. Gli omosessuali "non sono normali", secondo Vannacci Lo scontro con Lilli Gruber Le tensioni sulla tutela delle minoranze Gli omosessuali “non sono normali”, secondo Vannacci Nel corso della puntata di Otto e Mezzo andata in onda su La7 mercoledì 10 giugno, il fondatore di Futuro Nazionale Roberto Vannacci si è lasciato andare nella conferma delle sue posizioni in termini di diritti Lgbtqia+. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Scontro tra Lilli Gruber e Roberto Vannacci sui diritti delle coppie omosessuali in Italia: "Non sono normali"

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Roberto Vannacci SMASCHERA la Truffa delle Case, Lilli Gruber FUORI DI SÉ!

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