Durante la trasmissione di Lilli Gruber, si è verificato un momento di tensione tra Italo Bocchino e Massimo Giannini, che hanno interrotto il dialogo. L'episodio ha portato alla decisione di spegnere i microfoni, a causa di un diverbio tra i due ospiti. La conduttrice ha cercato di gestire la situazione, interrompendo l'intervento di entrambi per calmare gli animi.

Momento di tensione tra Italo Bocchino e Massimo Giannini nel corso dell’ultima puntata di Otto e Mezzo, condotto da Lilli Gruber su La7. Nel corso dell’appuntamento di lunedì 13 aprile, infatti, il politico nonché direttore del Secolo d’Italia e l’editorialista de La Repubblica si sono scontrati discutendo sul vincitore delle elezioni in Ungheria e su un video girato a gennaio da Meloni. Bocchino, dopo essere stato interrotto da Giannini, si è rivolto verso il giornalista ricordando di portare rispetto alla conduttrice e Gruber, dal canto suo, è intervenuta facendo spegnere i loro microfoni per permettere di andare avanti con la trasmissione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scontro Italo Bocchino - Massimo Giannini a Otto e Mezzo di Lilli Gruber: "Porta rispetto, non sei conduttore"

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