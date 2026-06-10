Centrodestra migranti e Lega | Vannacci per la prima volta da Lilli Gruber

Il leader di Futuro Nazionale è stato ospite per la prima volta a Otto e mezzo, condotto da Lilli Gruber. Durante l’intervista ha affrontato temi legati alle politiche migratorie e alla posizione del suo movimento nel centrodestra. La conversazione si è svolta con toni spesso provocatori e senza filtri, toccando anche il ruolo della Lega nel panorama politico. L’intervento ha suscitato reazioni e discussioni tra gli ascoltatori sui temi affrontati.

Il leader di Futuro Nazionale è stato per la prima volta ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo e ha affrontato un’intervista non accomodante, a tratti provocatoria, partendo dal suo posizionamento. “Sono sicuramente un generale, cosa che ha caratterizzato 40 anni della mia vita con l'impegno delle armi e nella difesa della patria Sono un politico, ma non mi definisco di estrema destra. Mi definisco di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità. Sicuramente sono un europarlamentare del gruppo di Europa delle Nazioni sovrane che si riconosce per avere una determinata linea politica caratterizzata dalla difesa della sovranità dei popoli e delle nazioni europee”, ha spiegato l’europarlamentare. Vannacci ha spiegato a Gruber che “con la presidente del Consiglio ho tante idee in comune, il problema poi è stato come metterle a terra, la deriva che c'è stata dal momento in cui questo governo ha preso ufficio e quello che è successo fino a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Immigrazione: Vannacci e i Rimpatri, Dati Sotto Accusa!

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