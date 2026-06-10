Due persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla strada statale 131, quando una Ford Fiesta ha perso il controllo e si è schiantata contro un guardrail. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Le persone a bordo sono state soccorse e portate in ospedale, ma le loro condizioni non sono state specificate. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Cosa ha causato la perdita di controllo della Ford Fiesta?. Come sono rimaste coinvolte le persone a bordo dell'auto?. Quali criticità del manto stradale hanno contribuito allo scontro?. Chi dovrà intervenire per mettere in sicurezza il chilometro 96?.? In Breve Incidente avvenuto mercoledì 10 giugno 2026 al chilometro 96 della statale 131.. Due occupanti della Ford Fiesta trasportati d'urgenza in ospedale dal personale 118.. Intervento di polizia stradale e Anas per gestione viabilità e monitoraggio carreggiata.. Autorità valutano segnaletica e manto stradale nel tratto Oristano-Sassari per prevenire sinistri.. Sinistro sulla 131: Ford Fiesta finisce contro il guardrail al chilometro 96. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro sulla 131: Ford Fiesta contro il guardrail, due feriti

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