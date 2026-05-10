Bondeno auto contro il guardrail | due feriti e l’elisoccorso in scena

Un incidente stradale si è verificato a Bondeno, coinvolgendo un'auto che è uscita di strada andando a sbattere contro il guardrail. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse sul posto, con l'intervento dell'elisoccorso. Le cause dell'incidente e le ragioni dell'immediato intervento aereo sono al momento oggetto di accertamenti. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

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? Domande chiave Come ha fatto l'auto a uscire di strada così violentemente?. Perché è stato necessario l'intervento immediato dell'elisoccorso?. Quali sono le condizioni attuali dei due feriti trasportati in ospedale?. Cosa hanno rilevato i carabinieri sulla dinamica della sbandata?.? In Breve Sinistro avvenuto sabato 9 maggio su viale XX Settembre a Bondeno.. Conducente trasportato d'urgenza all'ospedale Sant’Anna di Cona tramite elisoccorso.. Passeggero trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso locale.. Vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale effettuano rilievi tecnici.. Due uomini sono finiti in ospedale dopo che un’auto ha perso il controllo su viale XX Settembre a Bondeno nella serata di sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bondeno, auto contro il guardrail: due feriti e l’elisoccorso in scena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: L'auto sbanda e colpisce il guardrail: feriti due uomini. Elisoccorso sul posto Incidente Ss 280: auto contro guardrail, feriti in ospedaleUn sinistro stradale ha coinvolto un veicolo sulla Ss 280 dei Due Mari nel pomeriggio di oggi, a Lamezia Terme. Contenuti di approfondimento Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Schianto a Bondeno, feriti due uomini; Incidente per il sindaco e l'assessora: auto fuori strada. E spunta anche l'alcoltest; Assessora con il triplo dell’alcol consentito: incidente con Alan Fabbri e Francesca Savini. E lei si dimette; Bondeno, parte il cantiere per la riqualificazione di un tratto di piazza Roma e della storica scalinata.