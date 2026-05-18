Auto contro il guardrail sulla via Emilia a Noceto | feriti un uomo di 82 anni e una donna
Nella mattinata di oggi, lungo la via Emilia a Castelguelfo di Noceto, un’auto ha sbandato finendo contro il guardrail poco dopo le 11. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato in ospedale un uomo di 82 anni e una donna. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine.
Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la via Emilia, a Castelguelfo di Noceto. Poco dopo le 11 un’auto è finita contro il guardrail per cause in corso di accertamento.Nel violento impatto sono rimaste coinvolte due persone. Ad avere la peggio un uomo di 82 anni, soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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