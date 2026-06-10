Scomparsa di Kata l' appello della mamma | Dopo tre anni continuo a lottare per la verità

Notizia in breve

Una bambina è scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze. La madre ha dichiarato di continuare a cercare la verità dopo tre anni, affermando di non aver perso la speranza e di proseguire la propria battaglia. L’appello pubblico è stato pubblicato per chiedere ulteriori indagini e informazioni sulla scomparsa della figlia. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’assenza di tracce concrete e sulle difficoltà nelle indagini.