Scomparsa di Kata l' appello della mamma | Dopo tre anni continuo a lottare per la verità
Una bambina è scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze. La madre ha dichiarato di continuare a cercare la verità dopo tre anni, affermando di non aver perso la speranza e di proseguire la propria battaglia. L’appello pubblico è stato pubblicato per chiedere ulteriori indagini e informazioni sulla scomparsa della figlia. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’assenza di tracce concrete e sulle difficoltà nelle indagini.
"Voglio la verità: non ho perso la speranza e continuerò a lottare". Inizia così l'appello di Katherine Alvarez Vasquez, la mamma di Kata, la bambina scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di Firenze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
RAPITA DA LORO. KATA SCOMPARSA A FIRENZE: LANNUNCIO È APPENA ARRIVATO
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