Donna sfregiata in discoteca | sotto accusa la mamma di Kata la bambina scomparsa Chiesto il rinvio a giudizio

Una donna è stata ferita con lesioni al volto in una discoteca, mentre si indaga su un collegamento con la scomparsa di una bambina. La procura ha presentato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Katherine Alvarez, madre della bambina scomparsa. La decisione arriva dopo le indagini condotte dal pubblico ministero, che ha deciso di portare il caso davanti a un giudice. La vicenda si svolge nell’ambito delle indagini in corso sulla scomparsa della minore.

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