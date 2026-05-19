Donna sfregiata in discoteca | sotto accusa la mamma di Kata la bambina scomparsa Chiesto il rinvio a giudizio
Una donna è stata ferita con lesioni al volto in una discoteca, mentre si indaga su un collegamento con la scomparsa di una bambina. La procura ha presentato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Katherine Alvarez, madre della bambina scomparsa. La decisione arriva dopo le indagini condotte dal pubblico ministero, che ha deciso di portare il caso davanti a un giudice. La vicenda si svolge nell’ambito delle indagini in corso sulla scomparsa della minore.
Firenze, 19 maggio 2026 – La procura, nella persona del pm Alessandro Moffa, ha chiesto il processo per Katherine Alvarez, la mamma di Kata. La donna è accusata di aver sfregiato il volto di una connazionale, durante una serata in discoteca. I fatti risalgono al novembre del 2023, pochi mesi dopo la scomparsa di sua figlia, avvenuta nel giugno precedente, dall’hotel Astor di via Maragliano. L’udienza preliminare, iniziata stamani davanti al gip Alessandro Azzaroli, proseguirà il 6 ottobre prossimo. La donna, assistita dall’avvocato Lorenzo Tombelli, potrebbe optare per il rito abbreviato. Lesioni permanenti al volto. Rischia infatti una pena pesantissima: il reato che le viene contestato è infatti quello di lesioni permanenti al volto, aggravato dall’uso di un’arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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