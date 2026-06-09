Cinque telecamere sono state installate all’interno dell’ex hotel Astor, mentre altre 92 sono state posizionate nelle aree circostanti, formando un sistema di sorveglianza che copre un’ampia zona. Questa rete di telecamere è stata utilizzata nelle indagini sulla scomparsa di una giovane donna avvenuta tre anni fa a Firenze. L’inchiesta si avvicina all’archiviazione, con le ultime speranze riposte nell’analisi delle immagini raccolte. Non ci sono altri dettagli pubblicamente disponibili riguardo a eventuali sviluppi recenti.

Firenze, 9 giugno 2026 – Ci sono 97 telecamere dentro cerchi concentrici virtuali che si allargano intorno all’ex hotel Astor. E ora, la speranza di pescare un indizio, anche solo un’ombra o un rumore, dentro quelle immagini acquisite a suo tempo dai carabinieri, è la fiammella che tiene accesa la flebile speranza di ritrovare la piccola di origini peruviane Kataleya Mia Alvarez Chicclo, per tutti Kata. Tre anni dalla scomparsa di Kata. Sono passati tre anni esatti e oggi Kata di anni ne avrebbe più di otto: formalmente, c’è un’inchiesta ancora aperta in cui sono indagati i due zii - quello materno, Abel Argenis Vasquez, e quello paterno, Marlon Chicclo - ma anche scadenze imposte dalla legge Cartabia che incombono e che avvicinano un’inevitabile archiviazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tre anni dalla scomparsa di Kata: errori, illusioni e piste sbagliate. Inchiesta verso l’archiviazione, ultime speranze in 97 telecamere

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RAPITA DA LORO. KATA SCOMPARSA A FIRENZE: LANNUNCIO È APPENA ARRIVATO

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