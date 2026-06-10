Sciopero della cultura | musei e teatri fermi per la precarietà

Venerdì, musei e teatri saranno chiusi a causa di uno sciopero che coinvolge lavoratori del settore culturale. La mobilitazione si concentra sulla condizione di precarietà lavorativa e sulla richiesta di miglioramenti contrattuali. L’interruzione delle attività riguarda sia le strutture pubbliche che quelle private, con conseguente sospensione di visite e spettacoli. La protesta si propone di evidenziare le difficoltà di chi lavora nel settore e di sollecitare interventi per affrontare le problematiche occupazionali.

? Domande chiave? In Breve Venerdì 12 giugno sciopero nazionale della cultura: musei e teatri potrebbero chiudere i battenti. Lavoratori di musei, biblioteche, archivi e teatri hanno proclamato una mobilitazione nazionale per venerdì 12 giugno, con l’obiettivo di denunciare la precarietà che colpisce il comparto culturale italiano. La protesta vedrà Bologna protagonista con due appuntamenti distinti, uno mattutino davanti all’Arena del Sole e uno serale in piazza del Nettuno. Si tratta di un movimento unitario che coinvolge una vasta gamma di professionisti, dai dipendenti dei ministeri ai lavoratori in appalto, fino agli addetti alle forniture dello spettacolo dal vivo. La mobilitazione è stata organizzata da un fronte sindacale ampio, che comprende FP Cgil, Nidil Cgil, ADL Cobas, Clap, Cobas Lavoro Privato, Cub e USI-CT&S. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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