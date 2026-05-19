In Italia, un'azienda farmaceutica ha annunciato la riduzione di circa 500 posti di lavoro nei suoi stabilimenti. Questa decisione è stata comunicata in un momento in cui i bilanci dell’azienda risultano in miglioramento. La chiusura dello stabilimento situato a Villanterio ha portato a uno sciopero tra i lavoratori, che si sono riuniti per manifestare contro questa scelta. La riduzione del personale avviene in un settore che ha visto anche altre aziende ridimensionarsi negli ultimi mesi.

? Punti chiave Perché Teva taglia il personale nonostante i bilanci in crescita?. Come influirà la chiusura di Villanterio sull'economia locale?. Quale strategia nasconde il disinvestimento nella divisione Tapi?. Perché i sindacati invocano l'Articolo 41 della Costituzione?.? In Breve Tagli colpiscono il 20% della forza lavoro nei siti di Rho, Caronno, Santhià e Villanterio.. Sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil bloccano gli straordinari nei siti coinvolti.. La chiusura definitiva del sito di Villanterio minaccia il lavoro di 30 dipendenti.. Negli ultimi otto anni Teva ha già chiuso quattro siti e licenziato 1000 persone.. Cinque siti produttivi Teva tra Rho, Caronno Pertusella, Santhià e Villanterio sono in stato di agitazione dopo l’annuncio di licenziamenti per 500 lavoratori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teva, 500 tagli nel settore farmaceutico: sciopero nei siti italiani

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