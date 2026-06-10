Come da tradizione durante l’estate nell’emisfero boreale, le Nazionali di sci alpino si trasferiscono in quello australe, dove è inverno, per preparare la nuova stagione: è stato definito il calendario della degli allenamenti dell’Italia maschile in Sudamerica. A rompere il ghiaccio sarà Giovanni Franzoni, che mercoledì 12 agosto partirà per Ushuaia, in Argentina, per allenarsi nelle discipline tecniche fino a martedì 1° settembre, poi si recherà in Cile, a Chillan, per testarsi nelle discipline veloci fino a domenica 20 settembre. Al termine è previsto il rientro in Italia. Dominik Paris, invece, raggiungerà Ushuaia lunedì 17 agosto e vi... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Sci alpino, svelato il calendario dell’Italia maschile per gli allenamenti in Sudamerica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calendario Nations League volley maschile 2026: gli orari e le avversarie dell’ItaliaLo scorso anno, l’Italia ha perso la finale della Nations League di volley maschile.

LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: il via alle 13:30Alle 13:30 si svolgerà la gara di slalom maschile a Lillehammer per le Olimpiadi invernali del 2026.

Argomenti più discussi: Per Clément Noel fiori d'arancio in gran segreto. E ora la stagione chiave delle prime volte, tra Mondiale e Coppa; Paolo De Chiesa commuove a 'Verissimo': dal dramma del '78 agli amici della Valanga Azzurra. 'Sono un uomo fortunato'.

Sci alpino, svelato il calendario dell’Italia maschile per gli allenamenti in SudamericaCome da tradizione durante l'estate nell'emisfero boreale, le Nazionali di sci alpino si trasferiscono in quello australe, dove è inverno, per preparare ... oasport.it

Sci alpino, giganti e slalom chiudono la Coppa del Mondo 2026 il 24 e 25 marzoLe Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 a Lillehammer, in Norvegia, rappresentano l'ultimo atto di una stagione intensa, culminando con le attesissime prove tecniche. Dopo le gare di velocità, ... it.blastingnews.com